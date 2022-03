Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR) anunța ca, la acest moment, functioneaza peste 300 de piete agroalimentare in țara, in care producatorii, asociatiile de producatori si cooperativele agricole isi pot comercializa productiile proprii din acest sezon, iar numarul de spatii poate fi suplimentat permanent, in functie de solicitari. “Avand in vedere ca ne aflam la inceput de sezon, cand incep sa apara legumele romanesti, ridichi, ceapa verde, salata etc., administratorii de piete s-au asigurat ca producatorii agricoli pot veni in piete sa-si valorifice produsele din gospodaria…