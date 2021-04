Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul care a avut loc marti, 16 martie, pe Anastasie Panu, in care un tramvai a lovit sase autoturisme, a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Citeste si: VIDEO-FOTO: Un tramvai intra in plin in coada de masini de la semafor, in centrul Iasului

- ■ anunta deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a anuntat ca prin proiectul de buget pe 2021 2% din PIB se aloca pentru Aparare, lucru care permite investitii importante in economia nationala. “Guvernul a adoptat proiectul legii bugetului…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea, membru al Comisiei pentru Ape, Paduri, Pescuit si Fond Cinegetic, anunta ca Padurea Barnova-Repedea, din zona periurbana a Iasului, ar putea fi protejata in totalitate de la taiere prin noua legislatie introdusa in Parlamentul Romaniei.In vara acestui an, Marius Bodea…

- Astazi, 10 februarie a.c., la 12:30, in platforma de programare au fost activate noile cabinete de vaccinare pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca. In cele 180 de cabinete din toata țara sunt disponibile 10.800 de sloturi/zi. Cele 180 de cabinete destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt…

- In cursul dimineții de astazi, 9 februarie 2021, au mai fost confirmate inca 95 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 19.056. In intervalul 08.02.2021 (10:00) – 09.02.2021 (10:00) au fost raportate 95 de decese (54 barbați și 41 femei), ale unor pacienți infectați…

- Dupa mai multe negocieri dure timp de o luna, partidele de la guvernare (PNL, USR-PLUS si UDMR) au ajuns la un consens in ceea ce priveste numirea prefectilor in tara. Astfel, judetul Maramures va avea un prefect de la USR-PLUS. PNL a reusit sa aleaga numeroase judete puternice ca: Alba, Sibiu, Bihor,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.816 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi Nr. crt.JudețNumar…

- In cursul dimineții de astazi, 21 ianuarie 2021, au mai fost confirmate inca 69 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 17.554. In intervalul 20.01.2021 (10:00) – 21.01.2021 (10:00) au fost raportate 69 decese (44 barbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați…