A zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech soseste luni in tara. Unde vor ajunge cele peste 200.000 de doze

Stiri pe aceeasi tema

- Azi ajunge in Romania cea mai mare tranșa de vaccinuri de la Pfizer. Primim peste 200.000 de doze. A zecea tranșa de vaccinuri Pfizer/BioNTech va sosi luni in Romania. Sunt peste 200.000 de doze, aceasta fiind cea mai mare tranșa de pana acum, dupa ce in urma cu o saptamana au fost livrate cu doar cateva…

- Maine, 22 februarie, sosește in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- Astazi, 13 februarie, va sosi in Romania cea de a noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 196.560 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, anunța printr-un comunicat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

- Peste 24.500 de doze de vaccin anti-coronavirus vor ajunge la Brașov in cea de-a noua tranșa de ser anti COVID-19 produs de Pfizer BioNTech, care sosește astazi in Romania. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca a noua transa de vaccin…

- A opta transa de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 de doze, soseste luni in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, scrie agerpres . Potrivit CNCAV, transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…

- Aproape 20.000 de doze de vaccin anti-coronavirus ajung la Brașov in cea de-a opta tranșa de ser anti COVID-19 produs de Pfizer BioNTech, care sosește astazi in Romania. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca a opta transa de vaccin Pfizer…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca a opta transa de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 doze, soseste luni in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al CNCAV transportul…