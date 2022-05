Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a calcat stramb pe o bordura, imediat ce terminase de traversat Bdul Unirii, in dreptul Școlii 10 „Duiliu Zamfirescu” din Focșani. Ea a cazut, iar un șofer a oprit mașina pentru a o ajuta. Acesta a facut semn și unui echipaj de Poliție care trecea prin zona, iar polițiștii au oprit și au […]…

- Elevii și copiii de gradinița revin de luni la cursuri, potrivit structurii anului școlar 2021-2022. Aceștia au intrat in vacanța de primavara pe data de 15 aprilie 2022, pentru o durata de doua saptamani și o zi. Semestrul II mai are 6 saptamani de cursuri pentru elevii care nu sunt in ani terminali…

- Școala de Valori și Salvați Copiii au incheiat proiectul „Protecție și educație pentru copii cu parinți plecați la munca in strainatate”, la care au participat și 84 de copii de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” Adjud. Atelierele din program i-au ajutat sa identifice care sunt valorile in educație,…

- Un tanar de 22 de ani, sportiv la un club din Focșani, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru aproximativ 80 de grame de cannabis gasite asupra sa. Dar drogurile nu erau doar pentru consum propriu, ci și pentru comercializare catre diferiți clienți din municipiu, s-a stabilit in timpul…

- BULETIN INFORMATIV al ISU Vrancea: „Din pacate, in pofida regulilor și masurilor transmise constant de pompierii militari și a legislației in vigoare, care interzice arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale daca nu se impune ca o masura de carantina fitosanitara, cetațenii continua sa incendieze…

- Un barbat din Marașești a fost condamnat zilele acestea, in urma unui conflict pe care l-a avut cu soția sa și in urma caruia femeia a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc in vara anului trecut, in timpul unei petreceri de la domiciliul…

- La data de 10 martie a.c., ora 13.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tataranu au identificat un barbat, in varsta de 59 de ani, din comuna Tataranu, sat Martinești, pe numele caruia Judecatoria Focșani a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Barbatul a fost condamnat pentru…

