A venit în Parlament să lupte cu ”trădătorii de țară”! Deocamdată a adormit Deputatul PSD Daniel Ghita a adormit in Parlament in conditiile in care el a promis ca merge in Parlament pentru a lupta impotriva „tradatorilor de tara”. Ghita a fost surprins dormind in timpul unei sedinte a Camerei Deputatilor. Ghita a fost impus pe listele PSD Ilfov de cuplul Gabriela Firea-Costel Pandele. Ghita a mai candidat si in 2016 pentru Parlament pe listele partidului lui Sebastian Ghita, PRU. In campania electorala, Ghita a facut numeroase declaratii scandaloase, similare cu cele ale liderilor AUR. „Daca scade imunitatea, rata mortalitatii este mai mare. Purtand masca, asta se intampla:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

