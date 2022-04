Stiri pe aceeasi tema

- 93% dintre ucraineni cred in victoria țarii lor in razboiul lansat de Rusia, relateaza The Kyiv Independent , care citeaza un sondaj realizat de Rating GroupPotrivit sursei citate, 47% din copulație spera ca victoria va veni in urmatoarele saptamani, in vreme ce 23% cred ca razboiul va dura cateva luni,…

- In orașul Liov, vestul Ucrainei, 70 de kilometri de granița cu Polonia, a avut loc vineri, 18 martie, in piața centrala, o acțiune emoționanta in memoria celor 109 de copii ucraineni uciși in razboiul declanșat de Rusia, noteaza Ukrainska Pravda . „Carucioarele goale sunt simboluri ale vieții acestor…

- A patra runda de negocieri dintre Ucraina si Rusia a fost dificila, a anunțat, marti seara, Mihailo Podoliak, consilier al presedintelui Volodimir Zelenski, inaintea noilor discuții de miercuri.„Contradictii profunde” persista in negocierile ruso-ucrainene, care vor continua miercuri, dar un „compromis”…

- Peste13.500 de militari a pierdut Rusia dupa 19 zile de conflict, potrivit anunțului facut marți de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, in timp ce Ministerul Apararii din Rusia susține ca, numai in ultimele 24 de ore, forțele aeriene rusești au doborat 16 ținte aeriene, informeaza Ukrainska…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Generalul Alain Lardet, comandantul Legiunii Straine Franceze, a transmis marți un mesaj legionarilor ucraineni ingrijorați de razboiul din țara lor, anunțandu-i ca vor primi permisiunea sa plece in statele vecine Ucrainei pentru a-și recupera familiile din zona de conflict, relateaza Le Figaro , citat…

- Mariusz Blaszczak, ministrul Apararii de la Varșovia a transmis, vineri, pe contul de Twitter, ca un convoi cu muniție de la Varșovia a ajuns in Ucraina. „Convoiul cu muniție, pe care il donam Ucrainei, a ajuns deja la vecinii noștri. Susținem ucrainenii, suntem solidari și fermi impotriva agresiunii…

- ”Este vorba de cele mai dure sanctiuni care s-au vazut vreodata” Vasile Dîncu în studioul Radio România Actualitați Foto: Arhiva/Alexandru Dolea. Probleme la zi - Interventie telefonica a ministrului apararii Vasile Dîncu RADIO ROMÂNIA…