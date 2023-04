Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO IPS Teofan: „Invierea Domnului – temelia credinței noastre” (Cuvant pastoral la sarbatoarea Invierii Domnului, 2023) „A nu fi cu Dumnezeu inseamna a fi in realitatea cea nefasta a Iadului”, a spus in cuvantul sau IPS Teofan, mitropolitul Moldovei,in pastorala de Paști transmisa credincioșilor…

- COMUNICAT DE PRESA Pe 26 martie, peste 1200 de adulți și copii, alergatori amatori și de elita, au luat startul Timișoara 21k by SportGuru. La evenimentul organizat de SportGuru in parteneriat cu Primaria Timișoara au participat alergatori din 21 de țari. Eveniment de alergare a avut startul in Piața…

- La Gura Humorului va fi organizat marți, 4 aprilie 2023, incepand cu ora 10:00, in piața „Ștefan cel Mare" (in fața Catedralei „Nașterea Maicii Domnului"), Targul de Paști, ediția a XXIII-a.Zeci de incondeietori din Bucovina vor veni la targ pentru a expune oua incondeiate ...

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, impreuna cu Ambasada Republicii Moldova in Romania, in parteneriat cu Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala din Chișinau, a organizat, in perioada 28 februarie…

- „Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ureaza tuturor doamnelor și domnișoarelor o primavara minunata și le ofera-n dar, de Marțișor, intrarea gratuita la Muzeu!,” spune insituția muzeala intr-un comunicat.In aceasta perioada, vizitatorii muzeului pot descoperi expoziția temporara „Creaturi…

- Circa doua sute de copii, adolescenți și adulți din diferite localitați ale Republicii Moldova, inclusiv refugiați ucraineni, au participat astazi la un atelier de confecționare a marțișoarelor cu genericul ”Din alb și roșu firișor, noi impletim un marțișor”, care a avut loc la Muzeul Național de Etnografie…

- Statueta antropomorfa Venus, descoperita in zona Piatra Neamț in anul 2019 a primit, daca mai era nevoie, o noua certificare internaționala cu privire la autenticitatea sa. Ultima analiza, conform unui articol publicat pe hotnews.ro , a fost realizata de profesorul de antropologie de la Universitatea…