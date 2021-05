Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de COVID la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, deși cifrele raman in continuare mari, arata raportarile Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit CNN. In ultima saptamana au fost inregistrate 4,8 milioane de cazuri de COVID și 86.000 de decese in…

- Avertisment OMS: In ultimele doua luni, numarul saptamanal al cazurilor noi de infectare cu COVID-19 s-a dublat, la nivel global In ultimele doua luni, numarul cazurilor noi de COVID-19 raportate saptamanal aproape s-a dublat, la nivel global, fiind aproape cea mai mare rata care a fost observata pana…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. ”Este dezamagitor, dar nu surprinzator”, a declarat din Geneva Tedros…

- Numarul global al cazurilor noi de COVID-19 a inregistrat o scadere de 11% ajungand la 2,4 milioane saptamana trecuta, o rata de descrestere mai redusa decat in cele patru saptamani anterioare, se arata in raportul saptamanal al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),