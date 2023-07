Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia din aceasta noapte le-a dat de furca celor de la ISU Argeș care au fost solicitați sa intervina in tot județul. Incidentele nu s-au soldat cu victime, iar pompierii au acționat pentru indepartarea pericolelor identificate in teren. Citește și: Comici vestiți ai Consiliului Local Pitești. Momente…

- Rapperul american Macklemore a fost cap de afiș al zilei numarul 1 la festivalul Electric Castle. El s-a afișat pe scena cu tricoul echipei de fotbal american Cluj Crusaders. Un fost centru / linie ofensiva la echipa ardeleana, Mihai Grigoraș, s-a ocupat de cadou și a ramas surprins cand l-a vazut pe…

- Vara este anotimpul perfect pentru distracție și Electric Castle este festivalul ideal unde poți face asta! Norocul vine la castel și Fortuna iți aduce cele mai cool zone de activare in festivalul de la Bonțida. In perioda 19-23 iulie, Norocul vine la castel pentru a 9-a ediție de Electric Castle. Muzica…

- Ziua de miercuri, 19 iulie, a adus debutul celei de-a 9-a ediții a Electric Castle, pentru cei peste 29.000 de spectatori sosiți, deja, la Bonțida, chiar și de la mii de km distanța. Prima zi a festivalului a insemnat redescoperirea domeniului Banffy, cu toate surprizele pregatite de organizatori și,…

- Consiliul Județean anunța ca va finaliza podul peste Someșul Mic, din Bonțida, intr-un timp record, de 3 luni. Acesta va fi redat circulației in jurul datei de 15 iulie Consiliul Județean se apropie de finalizarea lucrarilor de construire a podului peste raul Someșul Mic din Bonțida. In acest…

- Scene de violenta si vandalism pentru a treia noapte consecutiv in suburbiile pariziene si in mai multe orase ale Frantei. La Paris s-au spart si jefuit magazine din centrul Capitalei, iar, in regiunea pariziana au fost din nou incendiate masini, scoli si un sediu de banca, si s-a distrus mobilier urban.…

- Parcul Prieteniei a+ din vecinatatea companiei Antibiotice a devenit si anul acesta loc de distractie, voie buna si petrecere pentru copiii din comunitate si ai angajatilor, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. Momente de magie, dans, experimente distractive, picturi pe fata si desene pe asfalt,…

- Lopez Obrador, in varsta de 69 de ani, a suferit un atac de cord in 2013 si in pandemie a avut simptome usoare in ambele randuri cand a fost testat testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, relateaza Reuters. “Nu este ceva grav. Inima mea este la 100%”, a transmis liderul mexican, intr-un mesaj postat pe…