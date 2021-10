Stiri pe aceeasi tema

- Distributie Energie Electrica Romania (DEER) aloca 30,05 milioane lei, fara TVA, pentru achizitia de servicii de software, contractul urmand sa fie incheiat pentru o perioada de 84 de luni, potrivit unui anunt de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Contractul…

- 13 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala eligibila de 46.998.762,50 de lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila. Contractele vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale și sociale,…

- Amber Studio, dezvoltator independent de jocuri video, raporteaza o cifra de afaceri record de 50 de milioane de lei in primele șase luni ale anului 2021, o creștere de 45% fața de aceeași perioada a anului trecut. Pentru intregul an 2021, compania antreprenoriala estimeaza o cifra de afaceri…

- Distributie Energie Electrica Romania vrea sa cumpere pachete software pentru securitatea fisierelor, la o valoare estimata de 2,71 milioane lei, fara TVA, urmand sa fie incheiat un contract-cadru pe o perioada de 36 de luni, potrivit unui anunt de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Sectorul construcțiilor civile este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a…

- Dupa patru decenii in care pe strazile marilor orașe au circulat tramvaie fabricate in anii 80 sau tramvaie achiziționate „SH”, incep sa apara in trafic tramvaiele „Imperio” sau „Autentic” produse la Astra Arad. La Galați a fost adus primul din cele 18 tramvaie achiziționate de municipalitate cu fonduri…

- Posta Romana aloca 11,7 milioane lei, fara TVA, pentru combustibil solid - lemne de foc, peleti si brichete, achizitia implicand incheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 48 de luni, potrivit unui anunt de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). "Entitatea…