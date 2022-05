Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia editie a Start-Up Nation va fi lansata cel mai devreme la sfarsitul acestei luni si cel tarziu in prima jumatate a lunii mai, intr-o formula care sa corespunda nevoilor reale ale antreprenorilor.

- In zilele de 4 și 5 aprilie a.c., la sediul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT) au avut loc o serie de intalniri de lucru, in vederea definitivarii procedurilor de implementare ale ediției a treia Start-Up Nation, programului de microindustrializare „Fabricat in Romania” și programului…

- Tinerii in slujba vieții. Viața e darul lui Dumnezeu. E minunat sa traiești cu Dumnezeu in suflet și sa te ostenești, dupa putere, sa fii pe plac lui Dumnezeu și oamenilor. Precum in pantecele mamei am crescut și ne-am dezvoltat, pregatindu-ne sa simțim aerul lumii de pe pamant, tot așa, anii de aici…

- In urmatoarele 30 de zile, pana pe 15 aprilie a.c., piteștenii pot propune proiecte pentru dezvoltarea orașului, in cadrul programului de bugetare participativa, inregistrandu-se pe platforma https://eportal.primariapitesti.ro. Propunerile de proiecte pentru Pitești trebuie sa se incadreze intr-unul…

- Editia a treia a programului Start-Up Nation va fi lansata in perioada aprilie-mai, conform termenului avansat, aceasta reprezentand "o prioritate imediata", informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bugetul participativ pe 2022 al Consiliului Județean va fi triplu fața de cel de anul trecut. Mai mulți bani, mai multa responsabilitate pusa in mainile locuitorilor din Timiș. Ce parere aveți de propunerea de regulament facuta de CJ?

- Putin peste 1% dintre locuitorii Brașovului s-au implicat in proiectul de bugetare participativa prin care Primaria finanteaza proiecte depuse si votate de localnici. Doar 4.000 dintre cel aproximativ 300.000 de locuitori ai municipiului Brasov, reprezentand 1.335%, s-au implicat in proiectul de bugetare…

