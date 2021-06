Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost administrate 32.077 de doze de vaccin, dintre care 22.051 Pfizer, 7.199 Johnsonamp;Johnson, 1.654 Moderna si 1.173 AstraZeneca, potrivit unei informari a Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea CNCAV impotriva COVID 19.Potrivit datelor puse…

- Peste 4.567.000 de persoane s-au imunizat impotriva noului coronaviru de la incputul campaniei de vaccinare și pana in prezent. In ultimele 24 de ore puțin peste 31.000 de oameni s-au imunizat, a transmis, luni, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.910 vaccinuri: 183 Moderna, 1.057 AstraZeneca, 288 Johnson&Johnson, restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 44 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.010 vaccinuri. De asemenea, in…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 103.937 de doze de vaccin, dintre care 88.282 – Pfizer, 9.706 – Moderna, 5.747 – AstraZeneca si 202 – Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie…

- cateva zeci deja pe liste, deschise de ieri, se va incepe vaccinarea la domiciliu din a doua zi de pastePrimarul Calin Bibarț a declarat, marți, ca „se va incepe vaccinarea la domiciliu din a doua zi de Paște. Cateva zeci de persoane sunt deja inscrise pe liste, deschise de ieri (luni, 26 aprilie -…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.385 vaccinuri: 350 Moderna, 65 AstraZeneca și 2.970 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 53 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 1.646 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- Romania este reprezentata de noua companii si doua institute in cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru cresterea productiei de vaccinuri impotriva COVID-19, anunta sambata prim-ministrul Florin Citu, care precizeaza ca astfel Romania este reasezata „pe drumul cel bun” si sunt reparate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.777 de vaccinuri (280 Moderna); (1.262 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat un numar de 68 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…