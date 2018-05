Stiri pe aceeasi tema

- O mireasa a pastrat data nunții, cu toate ca a suferit un accident cumplit. Ea și logodnicul ei s-au plimbat în Zimbabwe, când un crocodil a atacat-o și i-a rupt brațul. Din fericire, medicii au salvat-o la timp, dar ea a ramas fara jumatate de membru.

- Femeia se afla intr-o canoe atunci cand un crocodil a atacat-o. Deși incidentul i-a schimbat viața pentru totdeauna, ea s-a casatorit la cateva zile dupa atac cu barbatul vieții ei. Fosta jucatoare de tenis Zanele Ndlovu se afla alaturi de logodnicul ei, Jamie Fox, intr-o calatorie pe raul Zambezi.…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, s-a intalnit vineri cu o delegatie a Societatii Patrimoniului Cultural din Emiratele Arabe Unite, context in care a subliniat ca schimburile de experienta sunt foarte importante pentru partea romana, cercetatorii, profesorii si studentii din…

- Dupa ce saptamana trecuta, plenul Senatului a aprobat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), un proiect pe care actuala coalitie l-a sustinut si promovat inca din momentul preluarii guvernarii, presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, si-a exprimat sustinerea pentru acest instrument…

- Dylan McWilliams ar putea fi cu ușurința numit cel mai ghinionist turist. McWilliams a reușit sa se salveze dupa ce a fost mușcat de un rechin. El al doilea atac in mai puțin de un an. Cu noua luni in urma, Dylan a fost mușcat de cap de un urs. Anterior, turistul a fost mușcat și de un șarpe veninos.…

- Unul dintre cele mai importante criterii dupa care o banca stabileste daca acorda sau nu finantare unui IMM este experienta in domeniul respectiv a antreprenorul care detine firma, a spus Doina Topala, director al Directiei IMM in cadrul CEC Bank, prezenta la conferinta ZF IMM 2018 – Mic > Mediu…

- RAC Dragostea pentru tine este sa fii la fel de relaxata cu el ca atunci cand esti singura. Relaxarea e foarte importanta pentru tine, mai ales ca tu traiesti totul foarte intens. Esti super sentimentala, asa ca cineva care te poate echilibra este cea mai importanta persoana pentru…