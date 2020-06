Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul iubit al Margheritei de la Clejani a rupt tacerea! In urma aparițiilor sale șocante, atat in spațiul public, cat și pe rețelele de socializare, Theo a decis sa nu se mai ascunda și a vorbit deschis despre consumul de droguri!

- Margherita de la Clejani continua sa șocheze din nou prin postarile pe care le face in mediul online. Dupa ce ieri Viorica, mama sa, a ieșit in strada implorand ca fata ei sa fie lasata in pace pentru a nu ajunge la depresie, astazi aceasta a postat un mesaj de-a dreptul ”ciudat”.

- O noua ieșire nervoasa in familia Clejanilor. In weekend, Margherita de la Clejani, fiica celebrilor lautari Viorica și Ionița, a intrat cu mașina intr-o autovehicul parcat. Polițiștii care au facut cercetarea la fața locului au stabilit ca Margherita a consumat droguri, dupa cum a aratat aparatul…

- Scandalul in centrul caruia se afla Margherita de la Clejani și presupusul ei iubit capata proporții inimaginabile. Dupa ce cantareața a facut accident in Capitala și i s-au gasit droguri in organism, au inceput cautarile lui Theo, cel care ar fi adus-o pe acest drum greșit.

- De curand, Margherita de la Clejani a fost implicata intr-un accident de circulație in Capitala, unul pe care ea l-a provocat, fiind prinsa drogata la volan. La vederea acestor imagini, mama sa, Viorica, i-a sarit imediat in apararea fiicei sale, in ciuda ipostazelor șocante in care a fost surprinsa.…

- Viorica de la Clejani continua sa ii ia apararea fiicei sale, dupa ce aceasta a provocat un accident in Capitala și a fost prinsa drogata la volan. Iata ce a avut de spus cunoscuta cantareața despre situația in care a fost surprinsa Margherita!