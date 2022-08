Stiri pe aceeasi tema

- Primele vagoane cu cereale ucrainene vor ajunge joi dimineața in portul Galați. Transportul va ajunge in Romania pe calea ferata recent reabilitata dintre orașul Galați și punctul de trecere a frontierei. Primele vagoane care transporta cereale din Ucraina vor ajunge joi in Portul Galati unde sunt așteptate…

- Primul tren cu cereale transportate din Ucraina, adus pe calea ferata cu ecartament larg direct la silozul „Anghel Saligny” din portul Docuri, va sosi la destinație, miercuri noapte, a anunțat directorul adjunct al Administrației Porturilor Dunarii Maritime Galați, Dan Tivilichi.

- In pofida reluarii exporturilor de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra, gratie acordului international intermediat de ONU si Turcia, Uniunea Europeana intentioneaza sa isi continue eforturile destinate crearii unor rute alternative care sa permita exporturile de cereale ucrainene,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a inmanat marți (26 iulie) președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskiy premiul Sir Winston Churchill Leadership Award. Premiul a fost acordat pentru „curaj incredibil, sfidare și demnitate” in fața invaziei Rusiei. Acceptand premiul prin intermediul unei transmisii…

- ”Volumul de marfuri din Portul Constanta a crescut semnificativ in ultimii trei ani, dar aprovizionarea, importul si exportul de produse si materii prime sunt afectate de infrastructura feroviara puternic degradata si de lipsa investitiilor”, arata Consiliul Concurentei, care face o serie de recomandari…

- Bruxelles-ul și Kievul se uita la realitatea brutala ca pur și simplu nu exista nicio modalitate de a exporta recoltele masive de cereale ale Ucrainei in lume fara a deschide un coridor maritim prin Marea Neagra. Cu o criza alimentara care se profileaza și care ii va afecta cel mai tare pe cei mai saraci,…

- La sediul Administrației Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galați a avut loc o intalnire a autoritaților portuare și de navigație din Romania, Ucraina și Republica Moldova, pentru gasirea unor soluții tehnice pentru rezolvarea blocajului la care s-a ajuns in navigația pe Dunarea Maritima din cauza numarului…

- Inchiderea porturilor Ucrainei din cauza razboiului a transformat Constanța intr-un centru vital pentru transporturile de cereale. Inaintea invaziei, Ucraina și Rusia asigurau 30% din comerțul mondial cu cereale. Ucraina era cel de-al patrulea producator mondial de grane.