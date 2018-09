Stiri pe aceeasi tema

- Anunt important pentru toti bugetarii care anul acesta au primit tichete de vacanta. In acest an 1,2 milioane de romani au primit tichete de vacanta pe care sa la poata folosi in tara pentru a-si petrece concediul.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus luni ca sfatuieste procurorii sa se inscrie in numar mare la concursul pentru sefia DNA si ca acestia trebuie sa intocmeasca un program managerial din care sa rezulte masuri de imbunatatire a Directiei Naționale Anticorupție, ceea ce le-a lipsit celor patru…

- Ministerul Dezoltarii Regionale și Administrației publice a emis azi un comunicat prin care a anunțat ca s-a semnat contractul pentru startul studiilor de prefezabilitate și fezabilitate in ceea ce privește construirea stadionului Dinamo. Durata pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate…

- De"i are doar 22 de ani, REzvan Marin a ajuns sE fie cel mai bine cotat fotbalist roman al momentului. Mijloca"ul legitimat in Belgia, la Standard Liege, valoreazE, in acest moment, 7 milioane de euro, dupE un sezon in care a marcat 6 goluri "i a oferit 12 pase decisive. Evolu:iile bune ale interna:ionalului…

- Informația zilei din Rusia. Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica in orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia. Alegerile vor avea loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu

- Cristi Borcea, 47 de ani, a fost eliberat azi condiționat. Fostul acționar al lui Dinamo e prezent in aceasta seara la pub-ul fiului sau, unde va urmari partida dintre Belgia și Japonia, din optimile Campionatului Mondial. Borcea a vorbit inca o data despre revenirea la Dinamo, declarand ca nu se va…

- Interesul pentru Razvan Marin din partea cluburilor europene creste pe zi ce trece. Dupa ce Inter Milano si AS Roma si-au manifestat dorinta de a-l transfera, romanii oferind chiar 7 milioane de euro, acum Sampdoria a propus intre 10-12 milioane de euro pentru mijlocasul roman, conform La…

- Dupa un sezon impresionant la Standard Liege, Razvan Marin este aproape de a se transfera in Italia, unde este dorit de mai multe formații. Dupa ce a fost urmarit de AS Roma, Fiorentina și Atalanta, Razvan Marin a primit o noua oferta. Presa din Belgia anunța ca Sampdoria este dispusa sa achite 10 milioane…