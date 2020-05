A scăzut numărul persoanelor din Dej aflate în AUTOIZOLARE la domiciliu La acest moment, la nivelul municipiului Dej 72 de persoane se mai afla in autoizolare la domiciliu. La solicitarea Dej24.ro, Primaria Municipiului Dej a comunicat numarul persoanelor aflate in autoizolare pe teritoriul municipiului Dej. Potrivit executivului, astazi, 12 mai, 72 de persoane se mai afla in autoizolare la domiciliu. Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezinta simptome, dar au calatorit in ultimele 14 zile in regiuni/localitați din zonele afectate de COVID-19, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa, au intrat in contact direct cu persoanele cu simptome… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

