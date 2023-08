A rupt bariera feroviară la Brazi. Imediat după el a trecut și trenul A bagat viteza cat a putut chiar inainte sa treaca trenul. A rupt bariera la nivel cu calea ferata in Brazi. Barierele coborau. Semanlele erau aprins. Șoferul forțeaza trecerea. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. CFR Infrastructura le-a trimis Politiei. Bariera la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea prahoveana Brazi a fost pur și simplu spulberata din cauza vitezei și aruncata cat colo. A taiat calea trenului RE 10065, in timp ce barierele erau in curs de coborare. Barierele de la trecerea la nivel, situata la km 49+900, au fost date peste cap și nu au mai… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

