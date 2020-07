A refuzat să se supună testării alcoolemiei Un echipaj de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Radauți a oprit in trafic pe strada Ștefan cel Mare autoturismul condus de catre un baarbat de 31 ani, din com. Fratauții Noi. Intrucat acesta emana halena alcoolica, i s-a solicitat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, astfel ca acesta a […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

