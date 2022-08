Stiri pe aceeasi tema

- Recoltatul graului s-a incheiat in Romania, iar la acest moment intreaga productie este inmagazinata, existand disponibil și pentru export, chiar daca recolta este mai mica in acest an, spune ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Și chiar daca avem grau mai puțin, este de calitate,…

- Probe zdrobitoare au fost obținute de anchetatorii de la DNA Timișoara in urma perchezițiilor efectuate, reiese din referatul prin care s-a solicitat ridicarea imunitații parlamentare pentru Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii, in dosarul concursurilor trucate. Va reamintim ca pesedistul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de numire a lui Petre Daea (PSD) in funcția de ministru al Agriculturii, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Daea a fost propus ministru de PSD in locul lui Adrian Chesnoiu, anchetat de DNA pentru un presupus trafic de influența.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de numire a lui Petre Daea (PSD) in funcția de ministru al Agriculturii, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Daea a fost propus ministru de PSD in locul lui Adrian Chesnoiu, anchetat de DNA pentru un presupus trafic de influența.…

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca in acest domeniu toate proiectele sunt prioritare, iar „unele sunt vitale”. Intrebat, la finalul Comitetul Politic National al PSD, care vor fi prioritatile sale, Daea a aratat ca acestea vor fi prezentate intr-o conferinta de presa care…

- Petre Daea va fi numit probabil la conducerea Ministerului Agriculturii, chiar daca tot mai multa lume vorbește de faptul ca ar fi avut și el un rol in povestea demiterii lui Adrian Chesnoiu. De fapt, la mijloc ar fi fost vorba de angajarea unui aporpiat al familiei Daea pe un post din Ministerul Agriculturii,…

- SURSE: Petre Daea se intoarce la ministerul Agriculturii. Este singura opțiune agreata de taberele din PSD Petre Daea este prima opțiune a PSD pentru ministerul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, implicat intr-un dosar de corupție. Informația a venit din partea unor surse din conducerea…