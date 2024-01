A reapărut Ramzan Kadîrov. Ce troc propune liderul cecen Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre cei mai apropiati oameni ai presedintelui rus Vladimir Putin, vrea sa scape de sanctiunile internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni. Ucrainenii au fost capturați de soldatii ceceni in timpul luptelor din regiunile Donetk si Lugansk, spune Kadirov, potrivit informatiilor aparute in presa rusa.Kadirov afirma intr-un clip video , in care apar și mai mulți prizonieri ucraineni, ca masurile punitive impuse mamei, fiicelor si cailor sai ar trebui sa fie ridicate.”Chiar daca vor mai fi niste sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul cecen Ramzan Kadirov a cerut ridicarea unor sanctiuni internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni.Soldatii ceceni i-au capturat pe ucraineni in timpul luptelor din regiunile Donetk si Lugansk, a declarat vineri Kadirov, potrivit informatiilor…

- Conducatorul cecen Ramzan Kadirov a cerut ridicarea unor sanctiuni internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni, informeaza dpa, preluata de Agerpres.Soldatii ceceni i-au capturat pe ucraineni in timpul luptelor din regiunile Donetk si Lugansk, a…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Rusia a indemnat la solutie ”pasnica”. That has been the map of Venezuela since its very inception Ian. The only change that Maduro did was to change the stripes on the previous map. While Sunday’s referendum was fiction, the valid and historical claim of Venezuela to the Essequibo is not and it’s something…

- Liderul in exil al opozitiei democratice din Belarus, Svetlana Tikhanovskaia, avertizeaza Statele Unite ca abandonarea Ucrainei in lupta impotriva Rusiei si impotriva presedintelui Vladimir Putin ar ameninta securitatea intregii Europe de Est, relateaza CNN.„Poporul belarus si ucrainenii se confrunta…

- O comisie parlamentara a trimis marti in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) un proiect de lege privind stabilirea statutului Marii Azov ca mare interna a Rusiei, potrivit EFE, preluata de Agerpres. „In Duma a fost depus un proiect de lege ce vizeaza stabilirea Marii Azov ca…

- Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina.

- Ramzan Kadirov, șeful regiunii ruse Cecenia și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a propus sambata ca alegerile prezidențiale din martie anul viitor sa fie amanate din cauza razboiului din Ucraina sau sa se limiteze la un singur candidat - Putin, scrie Reuters.Liderul de la Kremlin, care…