Turiștii care ajung pe litoralul romanesc raman uimiți in fața prețurilor halucinante și fara sens pe care le practica unii comercianți. Un barbat a ramas șocat dupa ce a aflat cat are de platit pentru o simpla porție de cartofi. 50 de lei pe o porție de cartofi prajiți Bonul fiscal arata ca porția de […] The post A ramas mut cand a primit nota de plata la un restaurant din Eforie Nord. Incredibil cat l-a costat o porție de cartofi prajiți first appeared on Ziarul National .