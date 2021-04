A prostit lumea? Cum a reușit Kim Kardashian să devină miliardară în dolari Kim Kardashian a devenit miliardara in dolari, potrivit Forbes. Vedeta „valoreaza” acum 1 miliard de dolari, fata de 780 de milioane de dolari, in octombrie anul trecut. Aceasta multumita a doua afaceri profitabile, KKW si Skims, precum si banilor obtinuti din televiziune si contracte de endorsement si unui numar de investitii mai mici”, potrivit Forbes. Kim Kardashian a fondat KKW Beauty in 2017, urmand modelul companiei Kylie Cosmetics, deținuta de sora sa Kylie Jenner. Linia de haine modelatoare Skims a fost lansata in 2019. Kardashian, in varsta de 40 de ani, se alatura astfel „in lista” lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Averea celor mai bogați ruși a crescut cu 1,37 miliarde de dolari in luna ianuarie 2021, potrivit Bloomberg Billionaires Index (BBI). Din randul rușilor inclusi pe lista BBI, cel mai bogat rus este unul dintre principalii proprietari ai Norilsk Nikel, Vladimir Potanin. Averea sa a crescut cu 704 milioane…

- 20 de sezoane, 14 ani de difuzare, 12 spin-offs, 1 reality show de legenda! Membrii celei mai cunoscute familii din televiziunea americana sunt pregatiți pentru lasarea cortinei! In luna martie incepe difuzarea sezonului final al seriei legendare cu familia Kardashian-Jenner. Duminica, 28 martie 2021,…

- 20 de sezoane, 14 ani de difuzare, 12 spin-offs, 1 reality show de legenda! Membrii celei mai cunoscute familii din televiziunea americana sunt pregatiți pentru lasarea cortinei! In luna martie incepe difuzarea sezonului final al seriei legendare cu familia Kardashian-Jenner. Duminica, 28 martie 2021,…

- Criptomoneda Bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari. Se continua astfel o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla. In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere cu…

- Pretul bitcoin a atins un nou record și a depasit 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oara intr-o saptamana, dupa ce Bank of New York Mellon a anuntat ca va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC . Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a ajuns in timpul tranzactiilor…

- UiPath a facut o noua runda de finanțare in valoare de 750 milioane dolari și a ajuns la o evaluare totala de 35 miliarde dolari. Urmatorul pas este listarea la bursa de valori din SUA, pe piața NASDAQ, dar nu se așteapta o listare mai devreme de 2022. Compania cu activitați pe segmentul RPA (Robot…

- Uipath a facut o noua runda de finanțare in valoare de 750 milioane dolari și a ajuns la o evaluare totala de 35 miliarde dolari. Urmatorul pas este listarea la bursa de valori din SUA, pe piața NASDAQ, dar nu se estimeaza o listare mai devreme de 2022. Compania cu activitați pe segmentul RPA (Robot…

- Miliardarul Bill Gates este de parere ca lumea trebuie sa se pregateasca pentru urmatoarea pandemie la fel cum s-ar pregati pentru razboi. Bill Gates a publicat o scrisoare semnata și de soția acestuia in care scrie ca sunt necesare investiții anuale de miliarde de dolari. El propune crearea unui sistem…