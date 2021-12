Stiri pe aceeasi tema

- Accident bizar in Copalau. Doi tineri, de 16 si 19 ani, au ajuns la spital in stare grava, dupa ce un cablu cazut de pe un stalp a fost luat inainte de o masina si aproape i-a secerat pe totuar. Totul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni. O tanara de 19 ani, aflata la volanul unui autoturism,…

- A ajuns la spital in mare graba. Era transpirat tot, gafiia si abia se mai putea tine pe picioare. Timp de 5 minute, a stat nemiscat, ca o statuie, pana si-a revenit. Fusese chemat de urgenta pentru o operatie. Cand si-a revenit, medicul s-a schimbat, s-a spalat si a mers in graba la sala de operatii.…

- Romanii s-au confruntat zile la rand cu temperaturi scazute semnificativ. Ei bine, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au venit cu vești bune, mai ales pentru cei care nu beneficiaza de caldura in blocuri. Zilele urmatoare soarele iși face prezența, iar gradele din termometre cresc…

- Vanessa Bryant, soția legendarului baschetbalist Kobe Bryant, a marturisit in instanța ca a aflat despre moartea acestuia din postarile de pe rețelele de socializare, cu cateva ore inainte sa fie contactata de autoritați, scrie CNN.

- Cunoscutul polițist Marian Godina a intocmit o scrisoare catre „stranepoții” sai, in contextul campaniei de vaccinare, in care le arata cat de important este sa aplece urechea la știința. Totodata, Godina le da și alte sfaturi de viața. Scrisoarea a fost publicata pe blogul sau. „Stranepoților mei Drag…

- In județul Iași, unde incidența a ajuns luni la 2,52 la mie și s-au raportat 204 noi cazuri de COVID – dupa un weekend cu peste 400 de infectari noi raportate zilnic -, medicii și asistenții de la Ambulanța spun ca nu mai fac fața apelurilor. Personalul a fost suplimentat, insa acum, au aparut infectari…

- Capitala se afla la un pas de carantina de week-end daca trendul infecțiilor se menține. Deja Timișoara este primul mare oraș din Romania unde va fi instituita carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, dupa ce rata de infectare a trecut de 4 cazuri de COVID la mia de locuitori,…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca astazi, 19 septembrie, și maine temperaturile la nivel național vor mai depași 25 de grade Celsius, dar apoi vor cobori „semnificativ” și vor urma ploile. „Ne așteptam la scaderea valorilor de temperaturi,…