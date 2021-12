Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 1.600 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 38 de decese, 1 fiind anterior. Dintre cei 399 pacienti internati la ATI, 32 au certificat care atesta vaccinarea. In Bucuresti, incidenta […] The post A patra zi consecutiva de creștere a numarului de cazuri Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .