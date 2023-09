A patra implantare a unei inimi artificiale la un copil la Târgu Mureș Se spune ca numai Dumnezeu poate patrunde in sufletul cuiva. Și așa este. Am mers azi dimineața la Institut, gandindu-ma ce este in sufletul unei copile de 17 ani, pacienta de-a noastra, care așteapta un transplant, știind cat de puțini sunt donatorii pentru aceasta categorie de varsta. Soluția inimii artificiale era singura care, din cauza gravei insuficiențe cardiace, o putea ține in viața. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

