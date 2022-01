Zapada a acoperit joi soselele din Israel, Cisiordania si locurile sfinte din Ierusalim, dupa o rara furtuna in aceasta regiune, ai carei locuitori nu sunt obisnuiti sa asiste la formarea unui strat gros de omat. Dupa ninsorile abundente din Atena si Istanbul, ca urmare a unei furtuni exceptionale formate deasupra estului Marii Mediterane, in Ierusalim au cazut primii fulgi de nea miercuri seara, spre bucuria copiilor, care au iesit sa se bata cu bulgari de zapada in Orasul Vechi din Ierusalim, conform AFP. Joi dimineata, zapada continua sa acopere Orasul Sfant, unde viata se desfasura intr-un…