A născut un copil și l-a înregistrat pe numele altei femei. Ce s-a întâmplat cu băiețelul O romanca a nascut in Spania și și-a inregistrat fiul pe numele unei alte femei, careia ii furase cartea de identitate. Au trecut 9 ani de atunci și situația nu s-a remediat, nici dupa proba ADN care a scos la iveala adevarul. Povestea halucinanta a inceput in 2007, atunci cand o tanara de 19 ani din Vaslui a hotarat sa plece in Spania. Pentru ca nu avea buletin, i-a furat cartea de identitate cumnatei sale. In decembrie 2008, femeia, care se afla atunci in localitatea Villanueva de Castellon din Spania, a nascut un baiețel. Atat la maternitate, cat și la starea civila, a prezentat cartea de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

