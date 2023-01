Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca, in urma testelor rapide, a fost confirmat cu infectie simultana cu gripa si cu SARS- CoV-2 un bebelus de cinci luni, iar probele prelevate de la el s-au transmis la Centrul Regional de Sanatate Publica la Iasi, in vederea confirmarii, subliniind…

Mijlocasul Mimito Biai din Guineea-Bissau si fundasul Lucas da Silva Estevam Brendon din Brazilia au semnat, vineri, contracte valabile pana in vara anului 2024 cu FC Arges, anunta gruparea pitesteana pe site-ul sau oficial.

Directorul executiv al DSP Suceava, Daniela Marinela Odeh, a anuntat, miercuri, ca a inceput distribuirea catre medicii de familie a dozelor de vaccin Hexacima pentru vaccinarea copiilor.

Un bebelus a primit numele a trei dintre eroii din Qatar: Lionel Enzo Julian Altamirano s-a nascut la Jose C. Paz, cu doua ore inainte ca nationala Argentinei sa joace finala Cupei Mondiale, noteaza presa internationala, scrie news.ro.

Un hipopotam infometat a inghițit de viu un baiat de doi ani, in Uganda, dupa care l-a „scuipat", dupa ce a fost lovit cu pietre de un barbat, potrivit Newsweek.

Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi au reusit sa salveze viata unui bebelus in varsta de 7 luni, care a fost internat in stare deosebit de grava.

Fostul selectioner al Braziliei, Luiz Felipe Scolari, cel care a condus Selecao la titlul mondial din 2002, a anuntat ca nu va mai antrena nicio echipa.

Un copil de un an si trei luni a ajuns, duminica seara, in stare grava, la spital si alte doua persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier care a avut loc in municipiul Fagaras si in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov, informeaza…