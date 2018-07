A nascut Cardi B! Ce nume ciudat a ales pentru fetita ei!

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata rap Cardi B, in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai proeminente figuri feminine ale genului, a anuntat ca a nascut o fetita, pe care o va boteza Kulture (news.ro).Artista a facut anuntul pe contul ei de Instagram, unde a publicat o fotografie in care apare insarcinata, nud,…

- Cardi B este in culmea fericirii, dovada clarE fiind ultima ei postare de pe Instagram. Artista s-a filmat dansand de mama focului. Cuplul momentului, care a rupt topurile muzicale internationale in ultimul an, au anuntat cE s-au cEsEtorit. Conform dailymail.co.uk, Cardi B xi Offset xi-au declarat dragoste…

