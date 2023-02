Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru pe timpul guvernarii CDR, Victor Babiuc s-a stins din viața sambata, la varsta de 84 de ani. Anunțul morții a fost postat de scriitorul Radu F. Alexandru, pe contul sau de facebook.

- In regiunea Belgorod, un avion de atac Su-25 al Forțelor Aerospațiale Ruse s-a prabușit, pilotul a murit, cauza dezastrului fiind o defecțiune tehnica, se arata intr-un comunicat al Ministerului rus al Apararii, relateaza BBC. Potrivit comunicatului, avionul militar s-a prabușit „dupa ce a incheiat…

- Naționaliștii ruși și unii parlamentari au cerut pedepse pentru comandanții militari dupa ce 63 de soldati au fost ucisi in urma bombardamentului ucrainean asupra unei scoli in care acestia erau cazati, in apropierea orasului Makiivka. Comandanții sunt acuzați ca au ignorat pericolele și au cazat soldatii…

- Rusia va crește fondurile de inzestrare a Armatei cu 50% in anul 2023, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Anunțul de la Moscova detaliaza ca sumele supșlimentare vor fi folosite pentru necesarul de „armament și hardware” al trupelor Rusiei, care va fi acoperit in proporție de 97 la…