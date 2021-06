Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul acestei luni aduce timișorenilor doua premiere teatrale, oferite de Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara. „Don Juan”, un spectacol contemporan pus in scena dupa o idee de Max Frisch și pe un scenariu de Ion-Ardeal Ieremia, care semneaza…

- Una din cele mai așteptate premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu”, spectacolul „Zorba Grecul”, pus in scena pe un text al dramaturgului Hristo Boicev dupa celebrul roman al lui Nikos Kazantzakis, in regia Mihaelei Lichiardopol, va vedea luminile rampei azi, 28 mai, de la ora 19,00, in sala…

- Lovitura decisiva pentru societatea de termoficare Colterm SA Timișoara: Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere pentru faptul ca societatea nu a depus, conform obligațiilor legale, pana la data de 30 aprilie, certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia vine…

- Muzeul Național de Arta Timișoara este prezent la a doua ediție a maratonului vaccinarii prin expoziția „Jazz must go on by Liviu Tulbure”, prezentata in cadrul evenimentului medical in perioada 14-16 mai 2021. Selecția de fotografii conține 22 de lucrari ale artistului-fotograf din seria dedicata muzicienilor…

- Administratorul Smart Fitness Studio SRL, care administreaza cele trei sali de fitness din Timișoara sub brandul Smartfit, au depus la Tribunalul Timiș a treia solicitare de intrare in insolvența a companiei. Va reamintim ca au mai existat doua cereri facute de firmele controlate de asociatul majoritar…

- Sarbatori triste in familia Foale si in fotbalul din vestul tarii. Antrenorul Octavian Foale s-a stins din viata chiar in ziua de Pasti, la varsta de 83 de ani. Resiteanul a activat ca fotbalist inclusiv in prima liga, la Politehnica Iasi, dar s-a stabilit apoi la Timisoara alaturi de familie. A activat…

- A fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90. Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la numai 52 de ani, fostul jucator Cornel Cristescu. Acesta a fost un fotbalist important in prima liga a Romaniei in anii 90, evoluand printre alte echipe la FC Arges,…