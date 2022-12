Stiri pe aceeasi tema

Un al patrulea copil, in varsta de sase ani, a murit dupa ce a cazut, impreuna cu alti trei, duminica, intr-un lac inghetat, in Birmingham, in centrul Angliei, a anuntat politia, relateaza AFP.

"Celelalte echipe pot incepe sa se teama de noi acum", a spus mijlocasul Angliei, Declan Rice, dupa victoria cu 3-0, de duminica, in fata Senegalului, in optimile de finala ale Cupei Mondiale din 2022, potrivit news.ro.

Selectionatele Tarii Galilor si Angliei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Mickey Kuhn, singurul actor care mai traia din distribuția filmului „Pe aripile vantului", a murit la 90 de ani, informeaza Mediafax.

Manchester City a urcat provizoriu pe prima pozitie in campionatul de fotbal al Angliei, dupa ce a reusit sa invinga la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Fulham, sambata, intr-un meci din etapa a 15-a a sezonului.

Un fan al echipei Real Sociedad care a fost evacuat inainte de inceperea meciului din La Liga cu Mallorca a murit, a anuntat clubul basc intr-un comunicat, miercuri seara, potrivit news.ro.

Partenerele jucatorilor din nationala Angliei au primit o lista cu regulile pentru Qatar, pe care trebuie sa le respecte in perioada Cupei Mondiale, informeaza Daily Mail, potrivit news.ro.

Echipa engleza West Ham United, adversara echipei FCSB in grupele Conference League, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Wolverhampton, in etapa a noua a campionatului Angliei, conform news.ro.