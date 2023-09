Stiri pe aceeasi tema

- Persoana decedata in Gara de Nord, ieri 31 august Din primele informatii transmise de personalul feroviar al Ga ii de Nord, interventia unei echipe medicale si a Politiei TF a fost solicitata la numarul de urgente 112 dupa ce unei femei i s a facut rau si cazut langa alti calatori, a transmis purtator…

- O femeie și-a aruncat de la balcon cei doi copii, noaptea trecuta, la Botoșani. Unul dintre micuți a murit, iar celalalt este in stare grava. Ulterior, femeia a amenințat ca se arunca și ea. Autoritațile au intervenit și femeia a fost coborata in singuranța și ulterior internata la Psihiatrie. Femeia,…

- Angus Cloud, actorul care in interpreta pe Fezco in serialul fenomen „Euphoria” s-a stins din viața la doar 25 de ani. Actorul a fost gasit fara suflare in casa parinților sai și in ciuda oricaror incercari, personalul medical ajuns la fața locului a constat decesul.

- Atacatorul care a impușcat mortal doua persoane pe Aeroportul de la Chișinau a murit luni seara la spital, relateaza TV8.md. Anunțul a fost facut de poliție, care emisese pe numele lui un mandat de arest pentru 30 de zile. Rustam Asurov, cetateanul din Tadjikistan care a ucis doua persoane la Aeroportul…

- Ramasitele umane gasite in muntii din California au fost confirmate ca fiind cele ale actorului britanic Julian Sands, care a disparut in ianuarie in timpul unei drumetii, scrie BBC.Excursionistii au gasit ramasitele sambata, a anuntat politia, iar acestea au fost acum identificate oficial, conform…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a murit luni, la ora 10.30, intr-un spital din Milano. Dispariția sa starnește valuri de emoție in Peninsula.Anunțul morții lui Silvio Berlusconi a fost facut cu lacrimi la postul Canale 5 deținut de omul de afaceri italian. Potrivit imaginilor publicate de ziarul…

- Marilena, soția lui Alexandru Arșinel, s-a stins din viața la 9 luni de la moartea acestuia. Fiul lui Alexandru Arșinel, Cristian, a anunțat pe Facebook decesul mamei sale, Marilena, la 9 luni dupa moartea actorului Alexandru Arșinel. „Scumpa mea MAMA, ieri ți-ai luat ramas bun de la noi, de la aceasta…