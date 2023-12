Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie 2003, instanța suprema i-a condamnat pe Tudor Stanica si pe Mihail Creanga la cate 20 de ani de inchisoare pentru instigare la omor calificat, dar pedeapsa le-a fost gratiata la jumatate, in baza unui decret din 1988. Potrivit deciziei de condamnare, in 1985, Tudor Stanica, pe atunci șef…

- Fostul colonel Tudor Stanica, cel care l-a torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, a murit, vineri, potrivit stiripesurse.ro. Stanica este fostul șef al Direcției Cercetari Penale din Inspectoratul General al Miliției, devenit cunoscut pentru modul cum ii chinuia pe condamnații din inchisori.

- Torționarul Tudor Stanica, cel care l-a torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, dar și alte persoane, a incetat din viața. Stanica este fostul șef al Direcției Cercetari Penale din Inspectoratul General al Miliției.In octombrie 2003, instanța suprema i-a condamnat pe Tudor Stanica si pe Mihail Creanga…

- SURSE: A murit colonelul TUDOR Stanica fostul șef al Direcției Cercetari Penale din Inspectoratul General al Miliției! Decesul a avut loc ieri, 29 decembrie in jurul orei 17.00 In octombrie 2003, instanța suprema i-a condamnat pe Tudor Stanica si pe Mihail Creang ...

- Este doliu in PSD! Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari. Accidentul s-a produs in momentul in care doua autoturisme s-au lovit frontal, unul dintre acestea fiind condus de un tanar baut si…

- Unul dintre cele mai cunoscute locuri de facut fotografii din Taiwan s-a prabușit in mare. Este vorba, mai exact, de Elephant Trunk Rock care anual atragea mii de turiști. Anunțul a fost facut de Biroul Districtual New Taipei Ruifang, care administreaza zona. Formațiunea de stanca, care și-a luat numele…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu, batut crunt de trei barbați cu cagule care au intrat peste el in casa, in noaptea de duminica spre luni, a murit. Suspecții nu au fost gasiți nici pana acum. Cea care a anunțat moartea afaceristului este logodnica lui, care se afla și ea in casa la momentul…

- Tribunalul Olt a decis vineri ca Inspectoratul Județean de Poliție Gorj și Inspectoratul General al Poliției Romane sa achite daune morale in valoare de 10.000 de euro agentului de poliție Feroiu Nicolae Paul, dupa ce dispoziția de concediere abuziva emisa impotriva acestuia a fost anulata. Decizia…