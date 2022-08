Stiri pe aceeasi tema

- Ariana și Sofia, doua fetițe din Campia Turzii, lupta de ani de zile pentru a duce o viața normala. Parinții micuțelor au rezistat pana acum doar datorita oamenilor cu suflet mare din Cluj sau cum spune chiar mama fetelor datorita „ingerilor” care au donat. Ambele fetițe au probleme grave de sanatate,…

- Probleme grave de sanatate pentru Florin Salam. Manelistul a fost internat in spital și a fost trecut pe oxigen. Florin Salam are parte in prezent de ingrijiri medicale, iar familia ii este alaturi. Probleme grave de sanatate pentru Florin Salam Florin Salam trece prin momente dificile. Miercuri noapte…

- Nu reușești sa deschizi borcanul de muraturi oricat ai incerca? Poate parea banal, dar noi cercetari efectuate in Austria arata ca o forța slaba de prindere a mainilor poate semnala probleme de sanatate mai grave. Cercetatorii spun ca forța musculara a fost un indicator destul de precis al mortalitații…

- Ramona Manole a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Vedeta se confrunta cu probleme serioase de sanatate in ultima perioada, mai ales din momentul in care a primit o lovitura dura de la viața: e executata silit și are probleme cu legea. Se pare ca supararile au doborat-o pe fiica nelegitima a lui…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, anunța vești bune pentru parinții copiilor cu probleme grave de sanatate. Concret, parinții copiilor cu afecțiuni grave ”nu mai sunt nevoiți sa mai mearga in fața comisiei pentru protecția copilului, pentru a obține un

- Primul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov, se confrunta cu grave probleme de sanatate anunța pe canalul sau de Telegram unian.net Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Constantin Eftimescu a murit in aceasta dimineața, la 70 de ani. Fost portar și conducator la Dinamo, pana in vara lui 2021, Constantin Eftimescu avea mari probleme de sanatate. Acesta a fost internat de urgența la Spitalul Militar din București, pe 8 iunie, fiind in stare grava. Dinamo a anunțat ca…

- Papa Francisc si-a amanat vineri, sine die, vizitele programate la inceputul lunii iulie in Republica Democrata Congo si in Sudanul de Sud din cauza durerilor sale la genunchi, un anunt surpriza care risca sa aduca din nou in actualitate ingrijorarile legate de starea de sanatate a suveranului pontif,…