Stiri pe aceeasi tema

- Sotul designerului american Tom Ford, Richard Buckley, un apreciat jurnalist si editor de moda, a murit la varsta de 72 de ani, potrivit unui articol publicat marti pe site-ul revistei People, potrivit Agerpres. Richard Buckley, cu care Tom Ford avea o relatie de peste trei decenii, "a murit…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, a postat, pe Facebook, o scrisoare emoționanta a unei americance care și-a pierdut soțul din cauza COVID-19. Cei doi nu s-au vaccinat și spune ca au crezut ca...

- Un barbat din judetul a crezut ca ii poate pacali pe polițiști. A sunat la 112 și a anunțat ca soția lui a decedat in somn. La fața locului, polițiștii au costat ca femeia avea pe corp urme de bataie. Soțul femeii a fost imediat incatușat și reținut. Iși batuse crunt nevasta. Potrivit unui comunicat…

- Primul sot al Elodiei Ghinescu, Ciprian Mustata, a fost gasit in casa sa din Rasnov, fara suflare. Politistul era si director sportiv al echipei Olimpic Cetate Rasnov, cu care a promovat in Liga a III-a la fotbal

- Primul sot al Elodiei Ghinescu, Ciprian Mustata, a fost gasit in casa sa din Rasnov, fara suflare. Politistul era si director sportiv al echipei Olimpic Cetate Rasnov, cu care a promovat in Liga a III-a la fotbal

- A aparut o noua filmare cu accidentul de la Baia Mare, unde un șofer cu BMW a intrat in plin intr-o stație de autobuz in care erau doi tineri, soț și soție. Denisa a murit a doua zi dupa accident, iar soțul ei, Raul, are un picior amputat, relateaza jurnalistul Vasile Dale , pe site-ul personal. In…

- Jessica McGraa, de 37 de ani, era mama și... prostituata. Cel mai negru secret al ei a ieșit la lumina dupa ce a fost gasita moarta intr-un apartament din Aberdeen, Scoția.Aceasta a fost victima unui client de 25 de ani, care a ucis-o cu sange rece, scrie metro.co.uk.Soțul ei, Gareth McGraa, habar nu…

- Veste cumplita pentru familia și cunoscuții Denisei, fata in varsta de doar 20 de ani, ranita grav in urma accidentului de zilele trecute, de la Baia Mare. In ciuda faptului ca medicii s-au luptat sa ii salveze viața, organismul fetei nu a rezistat. Tanara a pierit, in noaptea de luni spre marți, conform…