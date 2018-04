A murit R. Lee Ermey, actorul din „Full Metal Jacket”

Stiri pe aceeasi tema

- R. Lee Ermey, cunoscutul actor din „Full Metal Jacket”, a murit la varsta de 74 de ani. L-a intruchipat pe agresivul sergentul Gny. Sgt. Hartman in unul dintre cele mai reușite proiecte regizate de Stanley Kubrick, in 1987, rol care i-a adus chiar și o nominalizare la Globurile de Aur. „Este extrem…

- Robert Lee Ermey, actorul cunoscut pentru rolul sergentului Harman din filmul „Full Metal Jacket”, a murit la 74 de ani. Actorul Lee Ermey suferea de pneumonie și a murit duminica, la varsta de 74 de ani, potrivit managerul sau, Bill Rogin, potrivit rollingstone.com. Cel mai cunoscut rol pe care l-a…

- Actorul american R. Lee Ermey, un fost puscas marin devenit star la Hollywood, cunoscut pentru interpretarea rolurilor unor militari pragmatici si lipsiti de sensibilitate, precum sergentul Hartman din filmul "Full Metal Jacket", regizat de Stanley Kubrick, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat…

- R. Lee Ermey a murit in urma unor complicatii aparute in urma unei pneumonii. Cel mai cunoscut rol al sau l-a jucat in 1987, in Full Metal Jackett, regizat de Stanley Kubrick, unde avea sarcina de a antrena un grup de recruti. Ultimul sau film jucat a fost The Watch, in 2012, cand a interpretat rolul…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Paul Bocuse, legendarul bucatar francez, care a reprezentat cu onorare tradițiile culinare ale țarii sale in intreaga lume a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb.