A murit publicistul, reporterul şi diplomatul Neagu Udroiu (fişă biografică) Publicistul, reporterul si diplomatul Neagu Udroiu a murit la varsta de 82 de ani, la 10 septembrie 2022, a anuntat Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania. Neagu Udroiu s-a nascut la 3 aprilie 1940, in localitatea Cartojani, fostul judet Vlasca, astazi Teleorman. A absolvit Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Metalurgie (1959-1964), fiind de profesie inginer electrotehnic, potrivit https://www.bjgiurgiu.ro/ . A lucrat la Uzinele Vulcan din Bucuresti (1955-1958 – ucenic, 1958-1959 – lacatus, 1964-1966 – inginer). In 1966, a inceput sa lucreze in presa scrisa (1966-1974, 1978-1979),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania anunta ca Neagu Udroiu, cunoscut publicist, reporter si diplomat, a murit la varsta de 82 de ani. „Momente cand cuvintele nu isi mai au nici un rost… Cu profund regret, anuntam ca Neagu Udroiu, cunoscut publicist, reporter si diplomat, fost ambasador al…

