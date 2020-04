A murit Principele Mihai Dimitrie Sturdza

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Mihai Dimitrie Sturdza a murit la Paris, a anunțat sambata un director din ICR, Filip-Lucian Iorga-Barbulescu:O veste teribil de trista vine de la Paris. A trecut la cele veșnice prințul Mihai Dim. Sturdza, un mare aristocrat roman și un mare genealogist. L-am cunoscut in timpul facultații,…

- Dr. Valeriu Neagoe, un cunoscut medic din Constanța, a murit la Institutul ‘Matei Balș’ din București, iar potrivit unor colegi, acesta a infectat cu coronavirus, dupa ce ar fi intrat in contact cu un asistent infectat. Doctorul Valeriu Neagoe este primul medic roman care a murit infectat cu coronavirus.…

- Dr. Valeriu Neagoe, un cunoscut medic din Constanța, a murit la Institutul ‘Matei Balș’ din București, iar potrivit unor colegi, acesta a infectat cu coronavirus, dupa ce ar fi intrat in contact cu un asistent infectat. Doctorul Valeriu Neagoe este primul medic roman care a murit infectat cu coronavirus.…

- Un sofer roman de TIR in varsta de 47 de ani intreba in urma cu o luna pe Facebook daca stie cineva o persoana care a murit din cauza noului coronavirus. Marian Giurea se intreba daca nu cumva isteria provocata de coronavirus este o conspiratie. Barbatul a murit rapus de virus la Paris, transmite Mediafax.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Un sofer roman de TIR in varsta de 47 de ani intreba in urma cu o luna pe Facebook daca stie cineva o persoana care a murit din cauza noului coronavirus. Marian Giurea se intreba daca nu cumva isteria provocata de coronavirus este o conspiratie. Barbatul a murit rapus de…

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 47 de ani, a murit din cauza infectiei cu coronavirus, la Paris. In urma cu o luna, barbatul se intreba daca "a vazut cineva un om bolnav sau un mort de la corona". "Sa nu mor prost", mai scria Marian Giurea pe 17 martie."Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare…

- Intors de la Paris cu avionul, via București, Sergiu Razvan Peter trage un semnal de alarma. A fost controlat superficial la coborarea din avion, iar cei care ar fi trebuit sa fie primii care sa-l intrebe de sanatate au fost indiferenți și l-au pus doar sa completeze un formular, dar mulți nu sunt sinceri…

- Andrei Nedelea a murit in spital, din cauza unei complicatii aparute in urma unui transplant renal. Actorul s-a ales cu o infecție la plamani care s-a dovedit a-i fi fatala. In ianuarie, Andrei Nedelea a ieșit din coma. Actorul a trecut prin clipe de coșmar in urma unui transplant renal. Tanarul…