Acum o saptamana, un pompier al stației Singeorz Bai a fost gasit in cada, cu o taietura in zona gatului. Deși transportat de urgența la o linica de specialitate, nu a mai putut fi salvat. Astazi, Virgil Hoza a murit. La finalul saptamanii trecute, salvatorii au fost solicitați sa acorde ajutor unui coleg de-al lor. Acesta a fost gasit de soția sa in cada, cu taietura in zona gatului. A fost preluat de urgența de un elicopter SMURD și transportat la o clinica de specialitate din Mureș. Pompier de la stația ISU Singeorz Bai, gasit in casa cu taietura in zona gatului Din nefericire, in ciuda eforturilor…