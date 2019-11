Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani care si-a ucis joi doi colegi de clasa si a ranit alti trei la un liceu din Santa Clarita, California, chiar de ziua sa, inainte de a se impusca in cap, a murit vineri la spital, a anuntat biroul serifului din tinutul Los Angeles, transmite Reuters potrivit news.ro“Nathaniel…

- Nathaniel Berhow, 16 ani, a fost identificat ca principalul suspect al atacului care a avut loc joi, la Liceul Saugus din Santa Clarita, California. Adolescentul a deschis focul in școala in care invața, ucigand doi elevi și ranind alți trei. Autoritațile americane spun ca biografia de pe contul de…

- Presupusul autor al atacului armat comis la un liceu din statul California a fost retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Seriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, a confirmat pentru postul KNX ca un suspect…

- Este alerta la un liceu din apropiere de Los Angeles, unde un barbat a deschis focul asupra elevilor. Cel puțin șapte persoane au fost impușcate, insa in acest moment sunt puține informații despre starea lor. Atacul armat a avut loc la un liceu aflat in Santa Clarita, oraș aflat la aproximativ 50 de…

- Pompierii din California, sustinuti de scaderea intensitatii vantului, au pornit vineri ofensiva impotriva a doua incendii de proportii, izbucnite in zone diferite ale statului american, unul conducand la evacuarea a 50.000 de locuitori din suburbiile orasului Los Angeles, iar celalalt mistuind comitatul…

- Peste jumatate dintre tigrii pe care autoritatile thailandeze i-au confiscat in 2016 de la un Templu al Tigrilor au murit din cauza unei boli virale, in conditiile in care sistemele lor imunitare era slabite in urma consangvinizarii, au informat mass-media locale, citate de Reuters. Templul budist,…