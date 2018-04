A murit “Mini-Me”. Actorul Verne Troyer s-a stins la 49 de ani

Actorul se lupta de multi ani cu depresia. Verne Troyer suferea de nanism provocat de acondroplazie si, cu o inaltime de 81 de centimetri, era unul dintre cei mai scunzi oameni din lume.

Troyer a fost celebru pentru rolurile Mini-Me din seria “Austin Powers”, precum si Griphook din primul film al francizei Harry Potter, “Harry Potter si piatra filozofala” (2001).

Found an intruder in my house this morning! #therecanonlybeone

A post shared by Verne Troyer (@vernetroyer) on Jan 25, 2018 at 8:08am PST