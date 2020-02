Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul argentinian Claudio Bonadio, care a instrumentat mai multe dosare de coruptie impotriva vicepresedintei Cristina Kirchner si a fosti responsabili ai guvernului sau pe vremea cand aceasta s-a aflat la conducerea tarii (2007-2015), a decedat marti la varsta de 64 de ani, au anuntat rudele…

- Grupul auto Volkswagen AG a anuntat ca va face investitii de aproximativ 800 de milioane de dolari in Argentina, cea mai mare parte urmand sa fie folosita pentru dezvoltarea unui nou SUV pentru piata din America Latina, transmite DPA potrivit Agerpres. Din total, 650 de milioane de dolari vor merge…

- Fostul presedinte argentinian Mauricio Macri, care a fost si conducator al clubului Boca Juniors, a fost numit presedinte executiv al fundatiei FIFA, a anuntat marti forul fotbalistic mondial, citat de AFP. In varsta de 60 de ani, Macri, liberal, a fost presedintele Argentinei intre 2015 si 2019, urmandu-i…

- "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra fostului presedinte socialist), pentru ca am efectuat demersurile corespunzatoare", a declarat presei Jeanine Anez, o senatoare de dreapta, dupa o ceremonie militara.Potrivit acesteia, Evo Morales "nu a respectat nimic niciodata,…

- Noul președinte al Argentinei, Alberto Fernandez, care a depus marți juramantul, s-a intors vineri la locul de munca anterior, Universitatea din Buenos Aires, pentru ca studenții sai de la drept sa poata susține examentul, informeaza Reuters. Studenții nu se așteptau sa-și vada fostul profesor de drept…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales a sosit joi la Buenos Aires, venind din Cuba, urmand sa se instaleze in Argentina, a anuntat noul ministru de externe al acestei tari, Felipe Sola, transmite AFP potrivit Agerpres. Evo Morales 'tocmai a aterizat pe (aeroportul) Ezeiza. El vine pentru a ramane…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales a sosit joi la Buenos Aires, venind din Cuba, urmand sa se instaleze in Argentina, a anuntat noul ministru de externe al acestei tari, Felipe Sola, transmite AFP. Evo Morales 'tocmai a aterizat pe (aeroportul) Ezeiza. El vine pentru a ramane in Argentina ca…

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a fost investit marti presedinte al Argentinei, tara aflata in criza, cu o inflatie galopanta si rate in crestere ale somajului si saraciei, transmite AFP. Alberto Fernandez, un avocat in varsta de 60 de ani, ii succede in functie liberalului Mauricio Macri,…