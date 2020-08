Stiri pe aceeasi tema

- Ruby, de patru ori nominalizat la premiile Daytime Emmy, a murit pe 26 august in casa lui din Los Angeles, a anuntat unul dintre nepotii lui.Joe Ruby l-a intalnit pe Ken Spears cand amandoi erau monteuri de sunet, apoi au facut parte din echipa de scenaristi a companiei Hanna-Barbera si au…

- Joseph Clemens Ruby s-a nascut pe 30 martie 1933, la Los Angeles. Dupa ce a absolvit cursurile liceale, s-a inrolat in Marina Americana si a luptat in Coreea. Fan al benzilor desenate, Ruby a fost angajat de Walt Disney Studios. Constient ca ii va lua ani buni pana ce va deveni animator deplin, el…

Muzicianul jazz Lennie Niehaus, compozitor pentru zeci de filme ale lui Clint Eastwood, a murit in California la varsta de 90 de ani, scrie Variety.Fiica lui a anuntat ca artistul a murit pe 28 mai in casa ei din Redlands, potrivit news.ro.