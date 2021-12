A murit Joan Didion, o legendă a literaturii americane Scriitoarea si jurnalista Joan Didion, autoarea mai multor romane, eseuri si scenarii de film, a murit la varsta de 87 de ani, in urma unor complicatii medicale cauzate de maladia Parkinson, a anuntat cotidianul The New York Times, citat de agentiile de presa internationale. Joan Didion este o legenda a literaturii americane, remarcandu-se ca scriitoare la sfarsitul anilor 1960 in calitate de practicanta a “noului jurnalism”, care permitea scriitorilor sa adopte o perspectiva narativa mult mai personala.Colectia ei de eseuri din 1969 “Slouching Toward Bethlehem” a analizat cultura sociala din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Didion suferea de Parkinson de mai multi ani si, potrivit editurii Penguin Random House, decesul a survenit pe fondul complicatiilor bolii.Emblema a literaturii americane, Joan Didion a fost si jurnalist si eseist, cunoscuta mai ales pentru scrieri precum „The White Album", o colectie de eseuri despre…

- Un clasament realizat de publicația The Economist arata ca Tel Aviv, capitala Israelului, este cel mai scump oraș din lume. Conform Times of Israel , Tel Aviva urcat cinci poziții și a ajuns pentru prima data pe prima poziție a clasamentului realizat de divizia Economist Intelligence Unit a faimoasei…

- Volumul 2 al celui de-al cincilea sezon apare pe 3 decembrie 2021. Totuși, actorii anunța un nou sezon. Sezonul șase va fi disponibil pe Netflix in 2023, dar data nu este inca cunoscuta. The post Casa de Papel nu se termina! Un nou sezon va aparea in 2023 appeared first on Puterea.ro .

- Filmul „House of Gucci”, in regia lui Ridley Scott, este dur criticat de moștenitorii familiei, care amenința cu un viitor proces. Moștenitorii Gucci considera filmul „House of Gucci”ca fiind insultator. Moștenitorii lui Aldo Gucci, fondatorul brandului de lux, amenința cu un proces casa de producție…

- Cantareata Britney Spears este, in sfarsit, libera sa-si traiasca viata dupa bunul plac. Tutela tatalui sau a durat 13 ani. Acesta a acceptat decizia, spunand ca „este timpul ca ea sa-si reorganizeze cum vrea viata”. Zi importanta pentru Britney Spears. Vineri, judecatoarea Brenda Penny din Los Angeles…

- Din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, vanzarile de paracetamol, unul dintre medicamentele folosite de medici in protocolul terapeutic pentru cazurile usoare, au crescut semnificativ, in acest an, avansul fiind undeva la 20%, dupa cum raporteaza companiile prezente pe piața. In…

- Rapperul american Kanye West si-a schimbat numele in mod oficial si se va numi de acum inainte „Ye”. Artistul va putea sa foloseasca numele „Ye”, fara nume de familie si fara al doilea prenume, dupa ce un judecator din Los Angeles a aprobat cererea oficiala depusa in instanta de artistul de 44 de ani.…

- Protagonistul celor mai recente cinci filme din franciza “James Bond”, actorul britanic Daniel Craig va fi recompensat cu o stea pe celebrul Aleea Celebritaților din Hollywood, potrivit DPA. In varsta de 53 de ani, interpretul agentului 007 se alatura altor vedete din industria de divertisment ale carui…