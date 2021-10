Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili, 53 de ani, a fost arestat, a anuntat vineri, 1 octombrie, premierul Irakli Garibasvili, relateaza agențiile France Presse si Reuters, preluate de Agerpres . Revenirea si intemnițarea fostului presedinte ar putea agrava criza politica…

- Evgheni Zinichev, ministrul rus pentru situații de urgența, a murit în timpul unor exerciții de aparare civila și militara desfașurate în Arctica, a anunțat miercuri guvernul rus, citat de Reuters.„Regretam sa va informam ca Zinichev a murit în mod tragic în Norilsk…

- Actorul japonez Sonny Chiba, expert in arte martiale cu roluri in filme americane precum "Kill Bill" si "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", a murit in urma complicatiilor asociate COVID-19, la virsta de 82 de ani, a anuntat joi agentul sau, relateaza AFP si Reuters. "Sonny a murit ieri de COVID-19...…

- Mai mulți oameni au fost uciși joi în orașul afgan Asadabad dupa ce luptatori talibani au deschis focul asupra unor oameni ce fluturau steagul național de Ziua Independenței, potrivit unui martor citat de Reuters. Incidentul vine la o zi dupa ce alte trei persoane au fost ucise din cauza unui…

- Un membru al conducerii talibanilor si lider al gruparii militante Reteaua Haqqani, Anas Haqqani, s-a intalnit cu fostul presedinte afgan Hamid Karzai pentru discutii, a anuntat miercuri un reprezentant al talibanilor, in contextul eforturilor de a forma un guvern la Kabul, transmite Reuters. Karzai…

- Noua oameni au murit intr-un spital din Rusia, luni, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. Bolnavii sufereau de Covid-19 și nu puteau respira singuri.

- Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a fost validat marti de ayatollahul Khamenei in functia de presedinte al Iranului, pozitie din care va trebui sa gestioneze redresarea economiei afectate de sanctiunile americane si de criza sanitara, precum si relansarea negocierilor de salvare a acordului international…

- Johan van Zyl, un senior executiv Toyota de multa vreme, care a renunțat la conducerea diviziei europene a firmei la inceputul acestui an, a murit la varsta de 63 de ani. Sud-africanul lucrase pentru Toyota din 1993 și a fost numit președinte și CEO al Toyota Motor Europe in 2015. S-a retras din acest…