A murit fostul ministru Dan Matei Agathon

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat demisia Gabrielei Firea din guvern la o ora și jumatate dupa ce a aparut informația in spațiul public. ”Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru…

- Jurnalistul TVR Mihai Constantin va fi noul purtator de cuvant al Guvernului, au precizat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Potrivit acestora, premierul urmeaza sa faca joi aceasta numire.

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan , a declarat luni, dupa ședința conducerii centrale a partidului, ca premierul Marcel Ciolacu nu are de ce sa refuze numirea in funcția de SGG a lui Mircea Abrudean daca a acceptat sa aiba in Guvern un fost condamnat, cu referire la vicepremierul PSD, Marian…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului. El a declarat ca, pana joi Romania va avea un nou Executiv. Pana atunci, va fi un interimat la Palatul Victoria. Inițial va desemna un premier interimar dintre Catalin Predoiu, Lucian Bode sau Sebastian Burduja. La ora…

- UPDATE: Profesorii din Bacau au ieșit la protest in fața Prefecturii. Profesorii cer o majorare a tuturor salariilor din invațamantul preuniversitar, dar Guvernul insista cu o oferta pe care sindicaliștii deja au refuzat-o, respectiv acordarea, in lunile iunie si octombrie, a doua prime de cate 500…

- Ionuț Stroe este al doilea oficial liberal care vorbește public despre candidatura lui Nicolae Ciuca la alegerile prezidențiale din 2024. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale, transmite News.ro. ”Din punctul nostru de vedere,…

- Arhidieceza Romano-Catolica de București a implinit 140 de la inființare (23 aprilie 1883), eveniment marcat printr-o Sfanta Liturghie concelebrata și un concert de muzica sacra, gazduite, joi seara, de Catedrala Sfantul Iosif. Teritoriul de azi al Arhidiecezei de București (sau parți ale acestuia)…