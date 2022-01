Stiri pe aceeasi tema

- Marilyn Bergman, castigatoare a premiilor Oscar, Emmy si Grammy pentru versurile scrise impreuna cu sotul ei, Alan Bergman, la melodii precum „The Way We Were”, „The Windmills of Your Mind”, „In the Heat of the Night” si cantece pentru filmul „Yentl”, a murit la varsta de 93 de ani, anunta Variety.…

- Legendarul actor Sidney Poitier, care a doborat barierele rasiale devenind primul actor de culoare recompensat cu un Oscar pentru rolul din „Lilies of the Field”, inspirand o intreaga generatie in timpul miscarii pentru drepturi civile, a decedat la varsta de 94 de ani, a anuntat vineri un oficial din…

- Betty White a murit la varsta de 99 de ani. Celebra actrița urma sa implineasca 100 de ani peste cateva saptamani. Potrivit TMZ, legendara actrița de comedie s-a stins din viața la reședința sa. Decesul a avut loc vineri dimineața, au confirmat reprezentanții autoritaților locale. Betty White s-a nascut…

- Actrita americana Betty White a decedat vineri dimineata in propria locuinta din cauze naturale, cu mai putin de trei saptamani inainte sa implineasca 100 de ani, informeaza TMZ . Actrita a murit in jurul orei 09:30, iar o sursa apropiata vedetei americane a declarat pentru TMZ ca decesul a survenit…

- Impozitele din Romania la jocurile de noroc – Ce trebuie sa știi inainte sa faci o prima investiție? (P) Jocurile de noroc sunt o activitate destinata timpului liber, ele fiind o sursa de distracție. Deși sunt un hobby apreciat foarte mult, presupun la un moment dat investiții, daca vrei sa obții premii…

- Muzicianul timișorean Horia Fagarașanu a caștigat trofeul secțiunii de Creație a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, care a avut loc zilele trecute la Targoviște, eveniment care a ajuns la ediția cu numarul 54 Dupa ce a caștigat Premiul I la ediția de anul trecut, Horia Fagarașanu…

- Compozitorul Leslie Bricusse, ale carui creatii muzicale apar in unele dintre cele mai emblematice filme din seria cinematografica "James Bond", a murit marti, la varsta de 90 de ani, informeaza DPA, arata Agerpres. Decesul artistului, recompensat de-a lungul carierei cu doua premii Oscar…