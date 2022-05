Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din Marea Britanie a crescut la 9% in aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, in condițiile in care prețul gazului și cel al electricitații au impins facturile la energie la niveluri record, relateaza The Guardian.

- Marea Britanie a anunțat, vineri, noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații președintelui rus, Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verul acestuia, relateaza The Guardian. „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește…

- 8.000 de trupe ale armatei britanice vor lua parte la exercitii in Europa de Est pentru a combate agresiunea rusa intr-una dintre cele mai mari desfasurari de dupa razboiul rece, scrie The Guardian. Zeci de tancuri vor fi desfasurate in tari, din Finlanda pana in Macedonia de Nord, in aceasta vara,…

- Reuniunile organizate la sediul guvernului britanic in timpul crizei COVID s-au lasat cu amenzi și chiar cu scuze din partea premierului Boris Johnson, care și-a recunoscut „greșeala”. La o saptamana dupa ce a fost amendat de poliție, Boris Johnson spune ca nu știa ca petrecerea organizata in iunie…

- Vitamina D ar putea fi adaugata in alimente, in viitor. Oamenii de stiinta analizeaza varianta. Unul din șase adulți are un nivel scazut de vitamina D a carei lipsa poate duce la rahitism și dureri osoase. Un studiu oficial va analiza daca alimentele și bauturile pot fi imbogațite cu vitamina D, pentru…

- Autoritațile spaniole au confiscat luni, la Barcelona, un iaht in valoare de 140 de milioane de dolari care aparține ”unuia dintre principalii oligarhi” ai Rusiei, a anuntat luni seara premierul spaniol, Pedro Sanchez, fara sa spuna despre cine e vorba, relateaza CNN . „Am imobilizat temporar la Barcelona…

- Twitter a eliminat joi, 10 martie, in urma criticilor venite din partea guvernului britanic, o postare a ambasadei Rusiei din Londra cu privire bombardarea spitalului de copii din Mariupol, care susținea ca unitatea medicala nu mai era operaționala și ca imaginile atacului au fost falsificate, informeaza…

- Imaginea cu Olena Kurilo, o profesoara din Chuguev, supraviețuitoare a atacului de ieri dimineața, face inconjurul Planetei. Fotografia cu ea, cu fața plina de sange și bandajata la cap, este folosita de multe dintre ziarele lumii Am selectat 24 de pagini ale ziarelor din intreaga lume.Am selectat primele…